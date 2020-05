Le Borussia Dortmund ne baissera pas son prix pour Sancho

Le Borussia Dortmund n'offrira pas de rabais sur son ailier vedette, Jadon Sancho, et devrait exiger plus de 110M€ pour sa libération durant le prochain mercato.

Même s'il n'a été que remplaçant lors des derniers matches de sa formation, Sancho a excellé en Bundesliga cette saison, avec 14 buts et 16 passes décisives signés en 21 matches de championnat. Sa cote reste donc au plus haut.

Sancho a toujours des velleités de départ. Il veut retrouver un grand club de Premier League et n'a pas l'intention de renouveler son contrat actuel à Dortmund, qui expire en 2022. Les Allemands se préparent à être bombardés par des offres pour leur joueur de 20 ans. Manchester United et Chelsea s'étant déjà manifestés pour l'enrôler. Mais conclure un accord en cette période post-coronavirus pourra se révéler être très compliqué.

Le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, a déjà évoqué la façon dont le marché des transferts pourrait être impacté par le Covid-19, déclarant publiquement que tout accord au-delà de 100M€ n'est pas réaliste vu la situation actuelle. Et on peut imaginer que la donne est la même du côté de Chelsea. Et même s'il leur vient à l'esprit de frapper un gros coup, ces deux clubs savent qu'une opération d'une grande ampleur pourraient être mal vue au regard de la crise économique en cours. De plus, des pertes supplémentaires associées à l'arrêt de la compétition devraient encore se produire au cours des prochains mois.

Avant la crise sanitaire, United était en pole pour mettre la main sur Sancho. Il y avait même un optimisime dans le camp des Diables Rouges quant à la finalisation de ce deal.

Les clubs devront désormais faire preuve d'ingéniosité pour trouver des arrangements alternatifs afin de recruter des joueurs comme Sancho; les prêts et les montages devraient être monnaie courante au cours des prochains mois, au lieu des transferts secs.