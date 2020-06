Le boulet de canon de Fabinho depuis 30 mÃ¨tres !

Lors de la 55e minute de la rencontre contre Crystal Palace, Liverpool a enchaîné les buts et menait déjà 3-0 après 55 minutes, après un but de Fabinho.

L'ancien joueur de l'AS Monaco a décoché une frappe incroyable à 30 mètres des cages de Hennessey de son pied droit, surprenant le gardien adverse.

Une frappe impressionnante de la part de Fabinho, qui s'ajoutait au coup franc splendide de Trent Alexander-Arnold et au but de Mohamed Salah un peu plus tôt.