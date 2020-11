Le Brésil convoque Neymar... alors qu'il est blessé !

Blessé face à l'Istanbul BB, Neymar, selon le PSG, ne pouvait pas revenir sur le terrain avant la fin de la trève internationale. Ce vendredi, la Fédération Brésilienne de Football annonce que l'attaquant parisien sera bien présent pour représenter les couleurs Auriverde pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022.

" La liste formulée par le sélectionneur compte 24 joueurs, puisque Neymar reste convoqué et sera à Teresópolis lundi prochain (9 novembre). Selon le médecin de l'équipe nationale brésilienne, Rodrigo Lasmar, on s'attend à ce que Neymar progresse bien dans sa convalescence et puisse participer au quatrième tour des éliminatoires, contre l'Uruguay, le 17, à Montevideo"

Le sélectionneur brésilien, Tite, affirme que le joueur pourra être apte à jouer : "J'ai des contacts fréquents avec le médecin du PSG et nous connaissons la condition physique de Neymar depuis le jour de sa blessure en Ligue des Champions (sur la pelouse de l'Istanbul Basaksehir, ndlr). Nous pensons qu'avec une semaine de traitement intensif et grâce aux infrastructures du Centre d'Excellence de Granja Comary (fief de l'équipe nationale du Brésil, ndlr), nous avons la possibilité de récupérer pour le deuxième match. Nous suivrons de près son évolution. "

La Seleçao a également fait appel à Juninho Paulista, coordinateur du Brésil. Le communiqué explique également avoir informé Leonardo, directeur sportif du PSG : "Nous comprenons que, face à cette situation, nous devions être d’accord avec le PSG concernant la présence de Neymar dans l'effectif. Nous connaissons l'inquiétude du club avec la blessure, mais nous exprimons notre intention d'évaluer de près l'évolution du joueur. Le département médical et Tite ont été catégoriques en affirmant à Leonardo qu'ils ne risqueraient jamais la santé des athlètes qu'ils convoquent."