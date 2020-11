Le Brésil remporte le choc face à l'Uruguay

Le Brésil reste intraitable. 4 victoires en 4 matchs pour les hommes de Tite dans cette phase de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar, dans la zone Amérique du Sud, personne ne fait mieux. Les Brésiliens sont leaders du groupe, deux points devant l'Argentine de Messi.

L'affiche promettait un duel intéressant et elle n'a pas déçu, les deux équipes se sont rapidement illustrées après des tentatives de Gabriel Jesus pour le Brésil ou Cavani pour l'Uruguay qui voyait sa tête échouée sur la barre transversale. Et l'ancien du joueur du PSG ne sera pas au bout de ses peines puisque plus tard dans le match (71e), il laissera ses coéquipiers à 10, se faisant expulser après intervention du VAR et une semelle sur Richarlison qui lui avait valu un jaune initialement.

Mais les hommes de Tite avaient déjà le match en main. En effet, ces derniers faisaient le break avant la pause, d'abord par l'intermédiaire de Gabriel Jesus (35e), après un tir dévié. Puis grâce à Richarlison (45e), bien servi par Renan Lodi.

Peu de temps avant de rentrer aux vestiaires, la Celeste n'était pas loin de revenir dans le match mais la tête de Godin (45e+4) trouvera encore une fois la barre transversale d'Ederson.

La deuxième période restera plutôt calme, hormis l'expulsion d'Edinson Cavani, les Uruguayens peineront à s'illustrer, et le score en restera là, 2-0.

Dans les autres matchs de la journée, l'Argentine s'est imposée 2-0 face au Pérou, le Paraguay et la Bolivie partagent les points (2-2), le Chili s'incline au Venezuela (2-1) et la Colombie reçoit la gifle de la journée avec une défaite 6-1 face à l'Équateur.

Le classement après 4 journées : Gagné / Nul / Perdu / Points

1. Brésil - 4 / 0 / 0 / 12

2. Argentine - 3 / 1 / 0 / 10

3. Équateur - 3 / 0 / 1 / 9

4. Paraguay - 1 / 3 / 0/ 6

5. Uruguay - 2 / 0 / 2 / 6

6. Chili - 1 / 1 / 2 / 4

7. Colombie - 1/ 1 / 2 / 4

8. Venezuela - 1 / 0 / 3 / 3

9. Pérou - 0 / 3 / 4 / 1

10. Bolivie - 0 / 1 / 3 / 1