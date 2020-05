Le Brésilien qui rêve de prendre sa retraite au PSG

Nenê a permis au Paris Saint-Germain de prendre forme lors de l'arrivée des investisseurs qataris au club, et a gardé une excellente réputation parmi les supporters du club français.

Aujourd'hui âgé de 38 ans, l'ancien milieu de terrain brésilien joue toujours dans son pays. Le joueur s'est engagé avec le Fluminense de Rio lors de l'été 2019.

Dans un live Instagram, l'ancien Parisien est revenu sur son amour pour le PSG et son rêve de pouvoir raccrocher les crampons sous les regards du Parc des Princes.

"J'ai cette volonté peut-être de finir ma carrière à Paris. Je pense que pour le club, les supporters cela serait bien et pour moi ça serait magnifique. Avant que j'arrête, j'aimerais passer un dernier petit moment là-bas", a-t-il confié.

"Je vais avoir 39 ans et toutes les années on me dit quand je vais arrêter. Je cours, je marque encore des buts, je fais des passes décisives, je n'ai pas de blessure ou des douleurs après les matchs et surtout je prends du plaisir. C’est une chose que j’aime. Donc je profite, mais ça va arriver un jour, dans trois ou quatre ans, je ne sais pas", a-t-il ajouté.