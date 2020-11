Le Brexit va-t-il affaiblir la Premier League ?

Les enjeux économiques induit par le Brexit sont considérables : difficultés pour obtenir des visas pour les joueurs, baisse de la valeur de la livre sterling, contrats plus difficiles à négocier... la sortie du Royaume-Uni de l’UE s’accompagnera de règles bien plus contraignantes pour les joueurs européens.

En effet, jusqu’à présent, ces derniers ne nécessitent pas de visas pour entrer ou sortir du territoire anglais, ce qui ne sera plus le cas lorsque le divorce sera acté.

Les clubs seront obligés, comme c’est déjà le cas lors de l’achat de joueurs de certains pays africains ou sud-américains, de recourir à l’obtention d’un visa ce qui a pour conséquence de rallonger le process de vente, et dans certains cas, faire capoter l’opération.

Les footballeurs provenant de l’UE auront un statut de joueurs extra-communautaires ce qui pourrait affaiblir le niveau de la Premier League étant donné qu’une équipe ne peut aligner plus de cinq joueurs extra-communautaires lors d’un match.

Cependant, d’après de nombreux observateurs le Brexit ne devrait pas changer grand-chose à l’attrait de la Premier League. Le Royaume de sa Majesté n’a aucun intérêt à porter atteinte à la puissance économique de son championnat qui est l’équivalent de la NBA pour le foot. C’est carrément l’endroit où il faut être pour tout footballeur qui souhaite être mis en lumière. Il n’y a donc aucun intérêt pour les Anglais, qui sont par ailleurs des excellents businessmen, de mettre des contraintes dans le recrutement des clubs. La sortie de l’Union ne devrait pas impacter la Premier League.

Fin du leadership du foot anglais ?

La Premier League règne depuis plusieurs années sur le foot business. En termes de droits TV, c’est le championnat qui génère le plus d’argent au monde. Rien que pour les retransmissions télévisuelles les vingt clubs de l’élite toucheront 1,9 milliard d’euros par saison jusqu’en 2022.

Entre les droits TV nationaux et internationaux la Premier League touche un pactole de 3,4 milliards d’euros annuels bien plus que ses concurrents. L’Espagne c’est 2,9 milliards d’euros, l’Allemagne 1,7, l’Italie 1,6 et la France entre 1 et 1,3...

A la différence des autres championnats, comme par exemple en Espagne où la plus grande partie des droits est reversée aux deux leaders le Real et le Barça, en Angleterre ils sont répartis de manière égalitaire entre tous les pensionnaires de l’élite.

C’est pour cette raison que l’on peut voir de temps à autres des clubs plus petits que le Big 6 (Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea et Tottenham) créer la surprise, déjouer tous les pronostics des paris sportifs et rendre les matchs du week-end diablement plus attractifs.

Est-ce que d’autres championnats vont profiter du Brexit pour mettre un terme à la domination sur le foot business du championnat Anglais ? C’est possible, mais sûrement pas en France, pays champion de la fiscalité dévastatrice. L’Espagne ou l’Italie pourraient être des candidates sérieuses pour reprendre la main.

Quant à savoir si la sortie de l’Union Européenne aura un impact sur le recrutement et la qualité des rencontres de la Premier League ainsi que la compétitivité des équipes Anglaises sur la scène européenne, il n’y a que l’avenir qui pourra nous le dire une fois le Brexit définitivement entériné.

Ce qui est sûr c’est que ce dernier n’est pas le seul élément qui rentre dans la balance. Il faut aussi inclure l’épidémie du coronavirus qui prive les clubs des recettes de billetterie et le contrat des droits TV avec la Chine qui a été récemment cassé, ce qui pousse les clubs à une plus grande prudence.

Beaucoup d’incertitudes et questions auxquelles le public ne trouvera d’éclaircissement et de réponses qu’au moment où la sortie du Royaume-Uni sera actée et que Londres annoncera les mesures secteur par secteur.