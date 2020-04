Ferran Torres est l'un des joueurs nés après 2000 qui coûtent le plus cher dans le monde actuellement et le milieu de terrain de Valence intéresse déjà les plus grandes équipes dont le Real et le Barça.

Parmi ses belles performances cette saison à Valence, il y a eut ce but en Ligue des champions lors de la belle victoire des Ches contre Lille à Mestalla en phase de groupes.