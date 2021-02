Le but de Kylian Mbappé contre le Barça élu le plus beau des huitièmes de finale aller

Auteur d'un triplé face au Barça en huitièmes de finale aller en Ligue des champions (1-4), Kylian Mbappé a marqué, selon l'UEFA, le plus beau but de cette phase de la compétition.

Son but d'une frappe enroulée (le troisième but) est désigné le plus beau. Le français devance Mahmoud Dahoud, Ferland Mendy ou encore Olivier Giroud.