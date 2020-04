Le but favori de Lionel Messi

Dans une interview accordée à 'Fourfourtwo', l’astre argentin dévoile son but favori de tous ceux qu’il a marqué avec le Barça et l’Argentine : il s’agit de son but marqué de la tête lors de la finale de Ligue des champions, à Rome.

C’était en 2009, le club catalan affrontait Manchester United, avec Cristiano Ronaldo.

"Il était difficile d’imaginer que j’aurais l’opportunité de marquer un but de la tête en ayant un défenseur comme Ferdinand près de moi, mais le ballon s’est dirigé vers moi pour que je puisse le pousser au fond des filets", a confié Lionel Messi.

Entre les tours de contrôle Ferdinand et Vidic, le génial argentin trouvait la lucarne opposée sur une offrande d'un Xavi toujours aussi impeccable dans son rôle de meneur de jeu.

C’est le but préféré de Leo Messi pour son importance, pour le scénario et pour le moment étant donné qu’il avait manqué la finale de 2006 à cause d’une blessure musculaire.

"C’était un but très important pour plusieurs raisons : pour l’équipe, pour la façon dont cette finale a été jouée et pour moi. C’est l’un de mes buts préférés. Après avoir manqué la finale de 2006 à cause d’une blessure, c’était très spécial de jouer cette finale et de marquer", a conclu l'attaquant du Barça.