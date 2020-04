Le but maradonesque de Messi fÃªte ses 13 ans

Leo Messi est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. L'Argentin a marqué 697 buts dans sa carrière et parmi eux, se trouve le but légendaire inscrit en avril 2007.

En ce 18 avril 2020, nous fêtons les 13 ans d'un but spécial. Celui qui a provoqué une comparaison entre Leo Messi et Diego Maradona et qui a permis au monde de voir que le jeune joueur du Barça pouvait devenir la relève de son compatriote.

C'était un mercredi. Le Barça et Getafe s'affrontaient pour le compte des demi-finales de la Coupe du Roi. Si c'est Getafe qui a atteint la finale, le Barça avait réalisé un grand match aller au Camp Nou.

Leo Messi avait réalisé un match impressionnant. En l'absence de Ronaldinho sur le terrain, c'est Messi qui avait offert l'ouverture du score à Xavi. Mais c'est ce qui vient après qui est le plus fou.

À la 29e minute de la rencontre, Messi récupère le ballon au milieu de terrain et passe à la vitesse supérieure en commençant à doubler les défenseurs les uns après les autres. Et puis, il dribble le gardien à son tour avant d'envoyer le ballon au fond des filets.

Un but devenu un but légendaire dans l'histoire du football et qui fête aujourd'hui ses 13 ans.