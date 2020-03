Le but Ronaldesque de Jiménez pour égaler Chicharito. Capture/SkySports

L'attaquant Raúl Jiménez a une nouvelle fois été un des acteurs principaux du match des Wolves, cette fois sur la pelouse de Tottenham. Le Mexicain a marqué le dernier but de la rencontre, grâce à un magnifique crochet et une finition plein de sang froid. C'est le 13ème but du Mexicain en Premier League, soit le nombre de buts inscrit par Chicharito en 2010-2011 avec Manchester United.