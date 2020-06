Le but sur corner direct d'Eriksen contre Naples

Peu avant l'arrêt du football dans le monde entier, l'Inter Milan était tombé contre Naples en demi-finale aller de la Coupe d'Italie et devait se rattraper ce samedi pour éviter l'élimination.

Une chose bien comprise par le milieu de terrain danois Christian Eriksen, qui s'est chargé d'ouvrir le score dès la 3e minute de la demi-finale retour.

Et quel but, sur corner direct. Une frappe qui a surpris le gardien de but et la défense adverse depuis le côté gauche. Aucun défenseur n'a pu l'arrêter et le ballon a terminé dans les filets d'Ospina.