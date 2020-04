Le buteur silencieux qui a mis l'Europe à ses pieds

Richarlison avait rejoint la Premier League et Watford alors qu'il n'avait que 20 ans et y a joué 40 matches, bien qu'il n'avait pas encore développé cette qualité de buteur.

Everton a fait le choix de miser sur le Brésilien en le recrutant pour une somme de 40 millions d'euros et le joueur a commencé à briller. Deux saisons plus tard, il commence à intéresser les plus grands.

Richarlison a disputé un total de 32 matches cette saison chez les Toffees et a inscrit 12 buts pour cinq passes décisives, étant en train d'atteindre les meilleures statistiques de sa carrière.

L'arrêt du football a logiquement freiné la bonne saison du joueur brésilien. L'international de la Seleçao brille sans faire de bruit et aurait même reçu une offre de 100 millions d'euros du Barça cet hiver.

De nombreux clubs en Europe sont attentifs à sa situation, dont Manchester United ou Arsenal. Cependant, le joueur ne terminera pas son contrat avant 2024 et semble heureux sous les ordres d'Ancelotti.