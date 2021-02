"C'est une situation compliquée, mais nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de récupérer nos joueurs le plus rapidement possible. Nous avons besoin de récupérer notre force et notre énergie. (...) Le calendrier, c'est de la folie. Mais nous en avons déjà parlé. Il n'y a rien de nouveau à ce sujet. Demain, nous jouons à nouveau et nous devons être prêts. C'est une saison différente et il faut s'adapter", a déclaré Zidane avant de revenir sur l'opération de son capitaine, Sergio Ramos.

"Sergio était à la limite. Tout s'est bien déroulé, tout est parfait. L'opération a été un succès et c'est une décision importante. Il est motivé pour faire son retour. Il veut toujours jouer. La décision de se faire opérer est difficile mais nous avons des gens compétents au sein du club. L'opération, c'est que l'opération se soit bien passée", a confirmé Zidane sur l'état du défenseur.

L'entraîneur français assure avoir le soutien de son club : "Nous sommes tous dans le même bateau et je me sens soutenu. Je sais ce que j'ai à faire. Il faut accepter les choses quand ça devient plus compliqué, il faut renverser la situation. Je sais que j'ai une grande équipe. Rien ne va nous empêcher de continuer à travailler dur."

"Je ne sais pas ce qui arrivera la saison prochaine, je ne regarde pas plus loin que le match de demain. (...) Pourquoi abandonner si je fais ce que j'aime ? Parfois, nous passons par des mauvais moments mais c'est la vie de tous les jours. Nous savons que le Real Madrid est un grand club et ce qu'il faut faire, c'est se battre. Il y aura toujours du changement ici", a déclaré l'entraîneur français sur son avenir au club.