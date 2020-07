OFFICIEL : le calendrier de la saison 2020-21 de Ligue 1 dévoilé

Les dates des différentes affiches de l’élite française pour l’exercice 2020/2021 avaient déjà fuité dans la presse, mais à présent c’est officiel. La LFP a rendu publique jeudi après-midi l’ensemble du programme pour la saison à venir au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

La première journée, qui se tiendra le 22 aout prochain, verra notamment le PSG accueillir le FC Metz à domicile. La tenue de ce match à la date prévue est cependant conditionnée à l’élimination de l’équipe francilienne de la Ligue des Champions dès les quarts de finale.

Dans le cas contraire, le duel contre les Grenats sera reporté. Les champions de France savent aussi qu’ils se mesureront à l’OM en septembre (le 13) et enchaineront par des matches contre Rennes et Monaco en novembre.

Au programme du 1er acte de cet exercice il y aura également un palpitant OM-ASSE. Un beau classique du championnat pour lancer les hostilités. Reste à savoir si ça sera avec du public ou pas.

Pour l’équipe d’André Villas-Boas, le début du championnat s’annonce assez compliqué vu qu’ils défieront également Paris et l’OL lors des 6 premières journées.

On soulignera aussi que le derby du Rhône entre l’OL et l’ASSE se tiendra le 8 novembre prochain au Groupama Stadium. Et l’opposition entre les deux rivaux nordistes que sont Lille et Lens est prévue pour le week-end de 17-18 octobre.