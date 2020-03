Le calendrier du Real et du Barça après le Clásico

Sortez vos calculatrices et vos calendriers, c'est l'heure de programmer la fin de saison. Le Barça et le Real Madrid et se sont affrontés pour la dernière fois de la saison en Liga et sont toujours au coude à coude en tête du classement.

La victoire du Real Madrid au Santiago Bernabéu contre Messi et compagnie a permis aux hommes de Zinédine Zidane de reprendre la tête de la Liga, mais avec un petit point d'avance.

Les deux équipes dépendront donc de leurs résultats contre les autres adversaires du championnat jusqu'à la fin de saison, et auront toutes les deux pour objectif de décrocher le titre de champion d'Espagne.

Que reste-t-il à jouer pour les deux équipes en championnat ? Six matches à la maison et six matches à domicile. Et les deux géants devront se rendre dans des stades où il ne sera pas toujours simple de gagner.

D'ailleurs, dès la semaine prochaine, le Real Madrid se rendra au Villamarin du Betis, alors que le Barça reçoit une Real Sociedad qui aime tourmenter le Barça.

Parmi les plus gros chocs de championnat pour le leader merengue actuel, se trouvent notamment la réception de Valence ou encore de Getafe, ainsi qu'un déplacement jamais bien simple à Saint-Sébastien lors de la 30e journée.

Le FC Barcelone, lui, doit encore se rendre au Sanchez Pizjuan du FC Séville pour le compte de la 30e journée et n'a pas encore croisé l'Atlético Madrid lors de cette seconde partie de saison. Les Colchoneros se rendront au Camp Nou lors de la 33e journée de Liga.

Sans oublier que la Ligue des champions pourrait fatiguer les deux équipes si elles parviennent à se qualifier pour les quarts de finale et pour les autres phases.

Alors qu'un seul point ne les sépare, il est aujourd'hui clair que le champion d'Espagne 2019-2020 sera celui qui réussira à commettre le moins d'erreurs sur la dernière ligne droite de la course à la Liga.