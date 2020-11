"Le calendrier m'inquiète... c'est trop"

Après cette trêve internationale, le Real Madrid se déplace à Villarreal. L'unique objectif des Merengue est de ramener les trois points.

Zizou a parlé haut et fort du programme chargé à venir, notamment dû aux sélections. "Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Je pense à la santé des joueurs et ils ne s'arrêtent jamais. Et pas seulement les miens. Ce qui est sûr c'est que je suis inquiet, c'est trop, mais je ne vais pas m'impliquer, au final il y a des gens qui sont là et qui font le calendrier..." a-t-il dit. "Pour bien jouer, il faut se reposer. Et bien sûr, la santé est un élément clé dans ce domaine", a-t-il souligné.

"Le calendrier est comme il est, on n'a pas beaucoup de récupération après le match. Mais c'est la réalité. Il faut tenir et on va le faire, mais je voulais donner mon opinion." poursuit-il

Un journaliste lui a demandé s'il était déçu que la FIFA et l'UEFA n'aient pas pensé à ce calendrier si dur. "On a eu une réunion entre entraîneurs pour tenter de changer quelque chose, ensuite il y a des gens qui décident du calendrier... Je crois que tous les entraîneurs ont besoin de sentir qu'on les écoute" a-t-il rétorqué.

En effet, il affirme ne pas savoir si les joueurs sont prêts pour le prochain match. "Il faut que les joueurs se reposent, oui. On sait qu'ils ne peuvent pas tous jouer et il faut gérer ça."

Zidane a tenu à donner son opinion sur le futur de Ramos. "Il faut qu'il reste tant qu'il le veut. C'est un joueur importantissime", a-t-il confié.

"On veut que Ramos reste avec nous, pour ce qu'il est, ce qu'il transmet... Quand il n'est pas là il faut jouer sans lui et le faire du mieux possible. Concernant sa situation avec le club, j'espère que tout sera réglé rapidement pour le bien de tous", a poursuivi le Français.

Zidane est focalisé sur le match face à Villarreal. " La bonne nouvelle c'est qu'on est de retour, mais la mauvaise c'est qu'il y a des absents, On veut penser au match et bien le jouer, c'est tout ce qui importe", a-t-il ajouté.

Il n'a pas précisé si Varane serait ou non dans le groupe. "On verra. On ne parle pas de l'équipe. C'est vrai qu'il n'est pas à 100%, mais il veut jouer et c'est une bonne chose",

Lorsqu'on lui demande s'il y a un risque que Varane parte à Manchester United, Zidane répond : "Ce n'est pas seulement moi, il fait partie de ce club pour ce qu'il y a fait. J'ai envie de dire qu'il est intransférable, mais je ne peux pas éviter les rumeurs. Dans tous les cas, pour moi et pour le club, la situation est claire".

Il a ensuite évoqué les joueurs sortis ou sur le point de sortir de l'infirmerie. "Eden Hazard et Militao se sont entretenus chez eux. Nacho et Carvajal sont revenus depuis plus longtemps. On verra s'ils sont préparés", a précisé l'ancien international.

Il dit également comment il voit son équipe pour le championnat : "Ça va être difficile. On ne cherche pas d'excuses, c'est la réalité et ça ne changera pas. On va essayer de tout gagner, sachant que chaque match est compliqué.

Enfin, on lui a demandé quel était le meilleur âge pour signer au Real Madrid. "Je ne sais pas... Quand le club et les joueurs le choisissent, c'est tout", a-t-il conclu.