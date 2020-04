Le Camp Nou pourrait rester fermé au public jusqu'en février prochain

La pandémie de coronavirus crée de nombreuses incertitudes dans le monde du football. Les plus grands clubs comme le FC Barcelone ne savent pas de quoi sera fait leur avenir.

Selon une information de 'La Vanguardia', le Barça envisage un futur proche sans public au Camp Nou, mais travaille sur deux alternatives.

Les plus optimistes attendent un retour de la compétition en 2020 pour terminer la saison et, le cas échéant, le Camp Nou accueillerait des matches sans public jusqu'au mois de novembre. La saison commencerait le 15 septembre et, deux mois plus tard, les spectacteurs pourraient faire leur retour dans les stades.

Mais il existe une option plus pessimiste et conservatrice. Celle de l'annulation de la saison actuelle. Un début de saison également le 15 décembre, à huis clos, mais le Camp Nou pourrait ne pas réouvrir ses portes avant le mois de février 2021.