Le capitaine de Chelsea victime de dépression

Rare sont les joueurs qui peuvent exprimer leur ressenti et leur état émotionnel. César Azpilicueta, capitaine de Chelsea, a eu le courage lors d'un entretien pour 'Daily Mail', d'expliquer les difficultés qu'il a traversé. L’ancien marseillais a révélé avoir passé un moment compliqué en début d’année 2020, avec le besoin de prendre l’air plusieurs fois par jour afin de se calmer.

"Personnellement, il y a eu un moment, après le match de Sheffield (en août 2019), je ne me voyais pas à mon niveau et je me sentais déprimé. J'ai essayé de parler honnêtement dans le vestiaire, je n’ai pas de problème à m’avouer fautif. De temps en temps, il suffit d’être humble et de reconnaître ses torts", explique l'international espagnol, avant d'ajouter : "c'était la pause internationale. J'ai éteint le téléphone pendant quatre jours et j'ai apprécié passer du temps avec ma famille. À partir de ce moment, j'ai senti la pression se relâcher. Ça m’a sauvé."