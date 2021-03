Le cas Hazard devient très inquiétant

Les soucis d'Hazard n'en finissent pas. Le Belge, qui a passé 134 des 195 jours de la saison blessé, envisage de se faire opérer pour résoudre ses problèmes.

Il n'a pas encore pris de décision et cela a généré un climat de tension entre la Belgique et le Real Madrid. L'équipe nationale souhaite qu'il soit opéré le plus rapidement possible, contrairement au club espagnol qui refuse catégoriquement.

Et un professionnel comme José González, ancien chef des services médicaux de l'Atlético, a averti dans 'El Transistor' du danger que court le joueur s'il décide de se faire opérer.

"Si Hazard se fait de nouveau opérer de la cheville, il pourrait ne plus jamais jouer au football. L'erreur, c'est qu'ils veulent forcer", a commencé le médecin en parlant de la situation du Belge.

Il a ensuite poursuivi dans la même veine : "Hazard doit faire avec l'équipe jusqu'à dix séances d'entraînement. D'après mon expérience, il est difficile qu'il rejoue à son niveau avec le Real Madrid cette saison."

Enfin, José González a ajouté qu'Hazard a également besoin d'un traitement psychologique. "Il est anxieux. Il veut prouver qu'il en vaut la peine et veut se donner à 100%, et il n'est pas prêt pour ça", a-t-il conclu.