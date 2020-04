Le casse-tête de Zidane

Le casse-tête du Real Madrid va donner du fil à retordre à Zidane. L'équipe compte jusqu'à 37 joueurs sous contrat à partir du 30 juin prochain et travaille déjà pour renforcer son équipe, a indiqué 'AS'.

Le Real Madrid aura plusieurs transactions à réaliser dès l'ouverture du mercato. Le retour des joueurs prêtés, les joueurs qui doivent partir et les futures incorporations en font partie.

En ce moment, en raison du COV-19, le football est en 'stand-by', Zidane a 26 joueurs, avec Reinier qui ne peut pas encore faire ses débuts.

Joueurs prêtés

Aux 26 joueurs de cette année, s'ajoutent jusqu'à 11 joueurs prêtés. Certains joueurs seront de sortie à nouveau, soit sous forme de prêt, soit de façon permanente. Ce sont les cas d'Óscar Rodríguez, Borja Mayoral, Dani Ceballos et Jesús Vallejo.

De l'autre côté, il y a ceux qui peuvent revenir pour être importants. Lunin pourrait être le deuxième gardien de but, en cas de dépar d'Areola. Achraf aussi, même si la concurrence à son poste puisse l'empêcher de revenir. Et dans la même position mais, de l'autre côté, il y a Reguilón à Séville.

Du côté offensif, deux joueurs ont laissé de bons sentiments en Liga. Odegaard est devenu l'une des grandes surprises cette saison. Il a encore une année de prêt à la Real Sociedad, mais l'équipe madrilène pourrait l'appeler. Kubo, pour sa part, sera de nouveau prêté. Le fait qu'il possède un passeport non européen joue contre lui.

Possibles départs

Deux joueurs vont être décisifs pour les plans du Real Madrid. James Rodriguez et Gareth Bale comptent à peine pour Zidane et, avec les salaires élevés dont disposent les deux joueurs, ils pourraient quitter le club.

C'est précisément le salaire des deux joueurs qui a retenu les joueurs l'été dernier, surtout le Gallois. Bale était attendu en Chine l'été dernier, mais n'a finalement pas pris son envol.

Aujourd'hui, un an plus tard, James et Bale sont de retour sur la rampe de départ, bien que le Gallois veuille rester. La fin de leurs contrats permettra de libérer des millions d'euros, deux salaires et le pouvoir de faire entrer de nouvelles stars dans l'équipe.

Les joueurs qui pourraient dire au revoir cet été sont Luka Modric et Lucas Vazquez. Tous deux terminent leur contrat en 2021, donc les vendre cet été serait rentable avant de les laisser partir gratuitement un an plus tard.

Les joueurs qui ont sa place

Zidane et le Real Madrid ont tous deux des joueurs réguliers dans l'équipe blanche. Dans les cages, Thibaut Courtois, dans la défense Ramos, encore à prolonger, Carvajal, Marcelo, Mendy ou Varane.

Au milieu de terrain, Casemiro sera à nouveau le patron avec Fede Valverde, devenu indispensable. Kroos également qui, s'il maintient le niveau de cette saison, sa titularité n'est pas en danger. Isco et Reinier.

L'attaque sera menée par Eden Hazard, qui en est à sa deuxième saison en tant que Merengue, et Karim Benzema. Deux jeunes joueurs comme Vinicius et Rodrygo seront un plus, ainsi qu'Asensio, qui reviendra un an plus tard. Brahim espère également convaincre Zidane.