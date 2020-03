Le casting de Zidane

Les attentes envers le Real Madrid sont souvent bien plus hautes que dans les autres clubs. Le club merengue est obligé de tout gagner pour ses supporters, et c'est la raison pour laquelle le club commence déjà à préparer la saison à venir en attendant le retour du football.

Le quotidien 'Marca' rapporte aujourd'hui que le Real Madrid a déjà du pain sur la planche et qu'il aura quelques sujets à régler lors du prochain mercato. En commençant par le problème du numéro 9.

Si Karim Benzema reste le leader de l'attaque madrilène, le joueur n'a personne pour l'épauler de manière régulière, ni même pour le remplacer lorsque le Français se sent plus fatigué. Le Real Madrid cherche ainsi un joueur de renom pour épauler son avant-centre.

Et le club ne manque pas d'options, ni d'argent pour le faire. Kylian Mbappé et Erling Haaland sont les deux profils prioritaires, bien que le Norvégien soit le profil le plus proche de celui de KB9, et qu'il soit pour le moment trois fois moins cher que le Parisien.

Un objectif de mercato qui soulève une autre question, celle de l'avenir de Luka Jovic. Le Serbe est arrivé à Madrid l'été dernier après une saison des plus impressionnantes à Francfort mais ne parvient pas à se faire une place sous les ordres de Zidane.

Concernant le milieu de terrain, les deux options les plus évoquées sont celles de Donny van de Beek, et Paul Pogba. Le Français est un souhait de Zidane depuis les derniers mois alors que Van de Beek avait déjà été sur le point de rejoindre le Bernabéu l'été dernier.

Et puis il y a le retour des joueurs prêtés qui ont brillé en dehors du club cette saison, et qui se battront pour convaincre Zidane de les reprendre : Achraf Hakimi et Martin Odegaard. Les deux jeunes joueurs reviennent de plusieurs années de prêt et sont devenus les révélations de leurs équipes cette saison. De quoi enfin se faire une place chez le géant madrilène ?

Lunin, Odriozola, Reguilón... Il est clair que le Real Madrid aura des choix à faire avant même de commencer à négocier l'arrivée de nouvelles stars, et qu'il devra s'y prendre le plus tôt possible.