Le cauchemar blaugrana Ã  Anfield souffle sa premiÃ¨re bougie

Un an. Un an déjà, mais les fantômes de ce cauchemar sont encore là à Barcelone. Après un match 3-0 à l'aller au Camp Nou, le FC Barcelone se voyait déjà pourtant proche d'atteindre sa première finale depuis 2015.

Après une claque à Rome lors de l'année précédente, les joueurs d'Ernesto Valverde étaient mentalement préparés à ne pas refaire les mêmes erreurs malgré une grosse victoire à l'aller. C'est en tout cas ce qu'ils pensaient.

Quelques mois après le discours de Messi au Camp Nou en début de saison qui promettait de tout faire pour soulever le trophée européen, le Barça retombait dans ses travers à l'occasion de ce match retour de mi-finale de Ligue des champions 19-20 à Anfield, le 7 mai 2019.

C'est un match qui est devenu historique, comme le sont bien souvent les remontadas du genre. L'équipe de Jürgen Klopp connaissait le pouvoir de son stade, et l'entraîneur avait préparé ses joueurs à ne rien lâcher. "Never Give Up", pouvait-on même lire sur le t-shirt que portait Mo Salah, blessé et absent de la rencontre à l'époque.

Contrairement au match aller, Leo Messi n'a rien pu faire. Ce Messi qui avait réalisé la plus grosse performance de sa saison au Camp Nou face à des Reds désemparés, n'a pas du tout montré le même visage à Anfield.

Et même sans Mohamed Salah, Liverpool a su surprendre un Barça qui se disait pourtant prêt après Rome. Dès la 7e minute de la rencontre de ce 7 mai 2019, c'est Divock Origi, remplaçant de Salah pour la rencontre, qui ouvrait le score pour permettre à Anfield de rêver.

Alisson empêche le Barça de revenir au score pendant toute la première période. Et au retour des vestiaires, Wijnaldum entre en jeu et change la donne. En l'espace de deux minutes, le Néerlandais envoie deux fois le ballon au fond des filets de Ter Stegen.

Malgré les changements de Valverde, rien n'y fait, et vient le but le plus marquant des quatre de ce match. Le corner devenu légendaire d'Alexander-Arnold, qui profite de la défense dissipée des Blaugrana pour envoyer rapidement le ballon dans la surface vers Origi, qui marque son second but de la soirée. Un but qui fait exploser Anfield, et qui envoie Liverpool vers sa seconde finale consécutive de Ligue des champions.