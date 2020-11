Le cauchemar continue pour le Barça !

Il reste encore plusieurs journées pour le titre mais le Barça semble couler petit à petit. Ce samedi, les catalans se rendaient à Madrid pour se confronter à l'Atlético. Les Colchoneros l'ont emporté 1-0 grâce à Yannick Ferreira Carrasco et... une grosse erreur de Ter Stegen.

Avant la mi-temps, Correa envoie un long ballon pour Yannick Ferreira Carrasco qui, au milieu de terrain, fait face à... Ter Stegen ! Le portier allemand à voulu surprendre le joueur en anticipant le long ballon de Correa mais le belge réussi a recevoir le cuir et enchaîne avec un petit pont sur le gardien du Barça avant de tirer dans les buts vides sur une distance de 35 mètres.

Une soirée compliquée pour le Barça qui a perdu également Gerard Piqué et Sergi Roberto, les deux espagnols sont blessés et on devrait avoir plus d'informations ce dimanche. De son côté, l'Atlético peut savourer leur première victoire face au FC Barcelone en Liga depuis le 14 février 2010.