Le cauchemar d'Ibra avec la COVID-19

Zlatan Ibrahimovic a gagné sa prolongation de contrat avec Milan. L'attaquant est l'âme de l'attaque de l'équipe italienne, bien que cette saison il ait dû s'arrêter deux mois à cause du coronavirus.

Dans une interview accordée au 'Corriere dello Sport', le joueur a analysé sa vision du football, le moment de sa retraite et, bien sûr, la façon dont il a passé son temps en isolement.

"Sur le terrain, nous sommes tous égaux. Vous entrez, vous dribblez et personne ne vous demande d'où vous venez, de qui vous êtes le fils ou combien d'argent vous avez dans votre poche. Ce que j'ai fait jusqu'à présent n'a pas d'importance, chaque fois je dois prouver qui je suis", a-t-il commencé.

À 39 ans, tout le monde se demande quand le mythique Zlatan décidera de mettre un terme à sa carrière : "Je vais continuer à jouer jusqu'à ce que je puisse faire ce que je fais maintenant. Mes fans sont des croyants. Je ne les cherche pas, ce sont eux qui m'aiment."

Cette saison, la pire chose qui lui soit arrivée a été le coronavirus. "J'étais assez tranquille au début et j'attendais de voir ce qui allait se passer. J'avais des maux te tête et des gênes. J'ai aussi perdu le goût et j'étais à la maison en colère. À un moment donné, je parlais à la maison et je donnais des noms aux murs. Cela devient un fait mental", a-t-il poursuivi.

Quant à son choix du Milan, il a déclaré qu'il était retourné en Serie A parce que c'était "le défi le plus difficile". "Je n'étais pas intéressé par quelque chose de facile parce que j'étais attiré par l'impossible", a-t-il conclu.