Le cauchemar de Funes Mori

Funes Mori, l'attaquant mexicain de 30 ans, qui représentait Benfica (2013/14), a vécu des moments de terreur, dimanche soir, lorsque la maison où il vit avec sa famille, à Sultana del Norte, dans son pays d'origine, au Méxique, a été cambriolé par quatre individus armés. Selon plusieurs rapports, lorsque le joueur et sa famille ont été surpris et menacés par des revolvers, les individus ont volé des bijoux et des montres dans la pièce.

L'attaquant traverse un grand moment à Monterrey, un club qu'il représente depuis 2015: récemment, la possibilité d'être appelé dans l'équipe mexicaine a même été annoncée.