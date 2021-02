Le cauchemar de Shaw sous Mourinho

Malgré plusieurs saisons au plus haut niveau en Angleterre, Luke Shaw est encore jeune. Le latéral gauche de 25 ans a encore une grande carrière devant lui, surtout maintenant qu'il s'est réconcilié avec le football à Old Trafford.

Shaw est passé par 'Man of the match' et se souvient de ses débuts chez les Red Devils, où il est peut-être arrivé trop jeune et n'a pas été à la hauteur des attentes. Son entraîneur était alors José Mourinho et l'arrière latéral anglais affirme qu'il a vécu un cauchemar.

"C'était une période très difficile. Parfois, je n'avais pas les mots et les gens n'entendaient qu'une seule version de l'histoire, celle de Mourinho", a-t-il déclaré dans l'émission de l'ancien joueur Gary Lineker.

Lorsqu'il était à Manchester United, José Mourinho en est venu à dire de lui qu'il devait prendre toutes les décisions à sa place. Des mots qui l'ont marqué et l'ont affecté moralement.

"Je savais que je devais me taire. J'avais beaucoup de gens derrière moi, alors j'ai senti le soutien. J'ai dû me taire et m'améliorer. J'ai traversé de nombreux moments difficiles qui ont fait de moi une meilleure personne et un meilleur footballeur", a reconnu l'international anglais.

Dépassant son analyse de Mou, Shaw ne tarit pas d'éloges sur Ole Gunnar Solskjaer : "Son style est celui qui me correspond le plus et sa gestion des joueurs est parfait. Il sait ce qu'il doit faire pour obtenir le meilleur de vous".

"Je suis jeune et j'ai encore le temps de m'améliorer. Grâce à la confiance et à la foi de l'entraîneur, j'ai pu m'épanouir. C'est bien d'avoir quelqu'un qui vous soutient sur le banc", a conclu un Shaw qui signe une saison phénoménale chez les Red Devils.