Le Celta Vigo passera les tests ce mercredi

Tout est prêt à Vigo pour le retour au travail. La première étape seront les tests médicaux.

Non seulement les joueurs de l'équipe première et le staff technique feront les tests, mais aussi six joueurs de l'équipe réserve : Yaw Yaboah, José Fontan, Jacobo Gonzalez, Sergio Bermejo, Javi Gomez et Dragan Rosic.

Dans les prochains jours, le Celta détaillera "la fome et le moment" auquel l'effectif reprendra les entraînements au centre d'entraînement de A Madroa.