Cristiano Ronaldo a réussi un superbe coup franc contre la Suède pour son 100e but international - et a marqué un autre but superbe pour sceller une victoire 2-0 en Ligue des Nations en septembre 2020.

Cristiano Ronaldo a inscrit mardi son centième but avec le maillot du Portugal, contre la Suède en Ligue des nations à Solna, et se rapproche un peu plus du record absolu de l'Iranien Ali Daei.