Le champion d'Espagne sera le pire depuis 13 ans

Le titre du Real Madrid de Capello arraché au FC Barcelone en 2007 après une remontée fantastique, est connu pour être l'un des plus mauvais en termes de résultats, à la 27e journée le Barça était leader avec 53 points. Cette saison, toutefois, pourrait être une nouvelle déception au niveau statistique, puisque les chiffres obtenus par les leaders sont similaires.

Le leadership, le Barça et le Real se le sont échangé ces trois dernières semaines ; par deux fois, les hommes de Zidane l'ont cédé au Barça, et au milieu, la victoire 2-0 dans le "Clásico" a permis à Madrid de le récupérer temporairement. Il n'y a donc aucun signe d'une telle remontada comme en 2007, mais il y a une alternance qui suggère qu'ils vont continuer à perdre des points lors des 11 journées restantes.

Pour sûr, la Liga à 100 points appartient bel et bien au passé.

Les 58 points obtenus après 27 journées par le Barça sont le total le plus faible depuis les 53 obtenus par les hommes de Frank Rijkaard lors de la saison 2006/2007.

Depuis 13 ans, aucun leader n'avait accumulé moins de 60 points à ce stade de la compétition. Les 62 du Real Madrid en 2007/2008 étaient, jusqu'alors, le total le moins élevé.

Cette saison, on doit ces faibles résultats à des équipes comme le Betis ou Levante, qui ont réussi à prendre des points aux deux géants sur les deux matchs de la phase aller et retour. En effet, les 4 matchs nuls et les 5 défaites des blaugranas sont chose inhbaituelle. De leur côté, les 8 nuls et 3 défaites pour les Madrilènes sont tout aussi surprenants. Tout cela peut laisser penser que les deux 'leaders' vont laisser échapper des points sur la route jusqu'au titre.

Les meilleures années des rivaux sont derrière eux. Le Barça a touché le ciel en 2010/2011, avec leurs 74 points à ce stade. Le Real s'était sublimé l'année suivante avec 73. Les deux avaient finis par attendre la dernière journée pour proclamer un champion.