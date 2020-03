Le championnat bulgare à l'arrêt jusqu'au 13 avril

Les jours passent et les suspensions de championnat se succèdent. Jeudi dernier et vendredi ont été les journées les plus chargées en ce qui concerne les suspensions de championnats et compétitions à l'échelle mondiale.

Ce samedi, c'est au tour du football bulgare d'être suspendu, tout comme l'Israël, également touché par le Covid-19. La D1 et la D2 seront donc en pause jusqu'au 13 avril prochain.

Toutes les décisions prises par la Fédération de Football bulgare sont en accord avec le Ministre de la Jeunesse et du Sport, ainsi que du Ministre de la Santé, ou encore la FIFA et l'UEFA.

Cette même Fédération a recommandé aux clubs de suivrent des instructions afin de combattre et se protéger du virus.