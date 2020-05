Le championnat bulgare reprend le 5 juin

Les entraînements recommenceront à la mi-mai. Si toutefois l'évolution de l'épidémie entraînait une nouvelle interruption, le championnat 2019/20 s'achèverait sur la base du classement provisoire, a précisé l'Union bulgare de football (BFU) dans un communiqué.

Avant la suspension du championnat, le 13 mars, il restait deux journées à jouer ainsi que dix matches de barrage. Ces derniers seront réduits à cinq, précise la BFU.

La saison doit s'achever le 11 juillet et la suivante démarrer le 25 juillet. Le Ludogorets Razgrad, tenant du titre, est actuellement en tête avec 55 points et un match de moins que le Lokomotov Plovdiv, le Levski Sofia et le CSKA Sofia, qui totalisent 46 points chacun.

La reprise des matches de la deuxième division est en cours de discussion. Le Premier ministre Boïko Borissov avait qualifié mercredi le football de "soupape qui doit réduire la tension psychologique" liée au confinement.

Un des premiers pays d'Europe à imposer le confinement, la Bulgarie connaît une propagation relativement faible du coronavirus, avec 1811 cas détectés et 84 décès.

Malgré une récente tendance à la hausse des contaminations journalières, la Bulgarie a commencé à alléger les restrictions avec l'ouverture des terrasses des cafés et des restaurants depuis mercredi et la levée de l'interdiction de circuler à l'intérieur du pays. Les écoles resteront cependant fermées jusqu'à septembre, sauf pour les examens.