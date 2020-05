Le championnat danois espère reprendre la semaine prochaine... avec du public !

L'Association des Clubs Professionnels danoise a réclamé ce vendredi au gouvernement le retour du public dans les tribunes lorsque la compétition reprendra la semaine prochaine. Pour rappel, les autorités ont accepté la réouverture des musées, théâtre, cinés, zoo et parcs d'attractions.

Le retour du football et du sport professionnel a été annoncé au début du mois de mai, bien que sans public, et le Gouvernement n'a pas encore communiqué sur un possible retour des supporters.

"Nous voulons que le public fasse son retour dans les stades. Et selon nous, nous pouvons le gérer, comme cela se fera dans les parcs d'attractions, des théâtre et des cinémas", a déclaré ce vendredi le directeur de l'association, Claus Thomsen.

La Superligue danoise sera l'un des premiers championnats à reprendre ses droits, après la Bundesliga. Jeudi prochain s'affronteront AGF et les Randers, match reporté de la 21ème journée, et le lendemain commencera la 25ème journée.

Midtjylland est actuellement leader avec 62 points, 12 de plus que Copenhague, champion en titre.