Le championnat danois reprendra le 28 mai

Le Danemark va reprendre son championnat de football, imitant ainsi la Bundesliga, LaLiga et la Premier League. Le retour de la Superligue Danoise reprendra le 28 mai prochain, avec le match en retard de la 21ème journée de championnat entre AGF Aarhus et les Randers.

Le championnat, suspendu à la mi-mars avant la 26ème journée, reprendra le week-end qui suivra, à partir du vendredi 29 mai.

Par la suite se joueront les play off, pour le titre, les places européennes et le maintien. La Superligue se divisera en deux groupes, un entre les six meilleurs équipes et les huit dernières. La saison devrait se terminer le 29 juillet.