Le championnat portugais également à l'arrêt à cause du coronavirus

Le Covid-19 affecte les plus grands championnats européens de football et le dernier pays à suspendre le sien n'est autre que le Portugal.

"Le groupe d'urgence créé par le président de la FPF pour surveiller l'impact du Covid-19 s'est réuni ce jeudi matin. Compte tenu de la situation, il a été décidé de suspendre les compétitions nationales de football et de futsal organisées par la Fédération portugaise de football", a déclaré la Fédération portugaise dans un communiqué officiel.

Cette décision affecte la 25e journée de championnat qui devait débuter ce vendredi par une affiche entre Braga et le Portimonense Sporting Clube et se conclure avec un choc entre Famalicão et Porto.