Le championnat portugais se jouera aussi à huis clos

Le football portugais est aussi concerné par le coronavirus. Ainsi, les matches de première et de deuxième division du pays se joueront à huis clos le week-end prochain.

La décision a été prise par le président de la Fédération portugaise de football, Fernando Gomes, et intervient quelques heureus après que le ministre de l'Intérieur a recommandé l'annulation des tous évènements avec plus de 5000 personnes à l'air libre et 1000 personnes en huis clos.

Pour le moment, c'est donc la 25ème journée qui sera touchée, alors que Braga et Portimonense s'affrontent vendredi en ouverture de la journée.

Les matches de deuxième division se joueront aussi à huis clos.