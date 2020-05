Le championnat qui plaÃ®t Ã  Lucas Vazquez

Lucas Vazquez n'a jamais bougé du Real Madrid et a toujours dit qu'il voulait rester le plus longtemps possible au sein de son club formateur, voire même d'y prendre sa retraite.

Pourtant critiqué pour ses performances par les supporters merengue et avec un temps de jeu qui a diminué cette saison, Lucas Vazquez espère toujours pouvoir prendre sa retraite à Madrid.

"Mon rêve est de prendre ma retraite au Real Madrid, mais dans le football on ne sait jamais", a commencé l'international espagnol concernant son avenir.

Cependant, il a aussi confié qu'il adorait la Premier League et qu'il pensait que le championnat convenait à ses qualités de jeu sur le terrain.

"Quand j'étais petit, je regardais la Premier League avec mon frère. C'est très attrayant, c'est un football qui pourrait très bien être adapté à mes caractéristiques et ma personnalité", a confié Lucas Vazquez.