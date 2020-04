Le championnat russe, le prochain à être annulé ?

La Russie a elle aussi suspendu son championnat depuis quelques semaines maintenant et se frotte aussi au problème de savoir quand, et si, le championnat pourra reprendre.

Les autorités du pays voient compliquée la reprise du championnat avant le 21 juin, et la possibilité de mettre définitivement fin à la saison est de plus en plus grande.

Il ne reste que huit journées à disputer en Russie, et onze en seconde division. Si la reprise se fait le 21 juin, et que tout doit se terminer le 1er août, la Fédération voit cela comme une tâche compliquée.

La Fédération ne veut pas risquer la santé des joueurs, et jouer huit matches en cinq ou six semaines sera exigeant, et demandera aux joueurs de jouer tous les deux ou trois jours.

Selon les informations de 'TMW', le 30 du mois d'avril, la Fédération se réunira pour décider de la marche à suivre. Et l'option d'annuler la saison devrait être mise sur la table.