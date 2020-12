Le changement d'agent de Camavinga arrange le Real

Camavinga s'approche un peu plus du Real Madrid. Il a changé d'agent et est devenu client de Jonathan Barnett d'ICM Stellar, qui travaille également avec Gareth Bale et qui, selon 'AS', a un lien étroit avec le Real Madrid. Cela pourrait être un excellent moyen de le signer.

Le quotidien indique que le Britannique s'entend très bien avec Florentino Pérez, président "merengue", et José Ángel Sánchez, directeur général du club. Cette situation pourrait servir au club espagnol dans le cas où ils finiraient par faire une offre pour le talentueux Français.

Mais le cas délicat de Gareth Bale n'a-t-il pas terni les relations entre l'agence et la Maison blanche ? Rien à voir. 'AS' ajoute que, malgré le fait que tous les partis ont participé aux négociations pour le prêt du Gallois à Tottenham, il n'y a pas de problème.

En effet, le groupe Stellar fournit ses services à plusieurs pépites du centre de formation du Real Madrid. Hugo Vallejo, qui est arrivé de Malaga, Ivan Morante, De la Vibora, Marbel et Pipi, une perle du Japon, sont sous la protection de l'agence.