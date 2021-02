Le changement que Mourinho a provoqué chez Rashford

Que José Mourinho soit un entraîneur à la personnalité unique est un fait. Le Portugais n'a pas eu les résultats qu'il espérait à Manchester United, mais il a laissé son empreinte unique sur plusieurs joueurs.

Marcus Rashford, qui a explosé sous le manager portugais, a parlé de son passage sous Mourinho : "C'était une période difficile dans ma carrière, mais ce sont les moments qui font de vous un meilleur joueur ou qui vous détruisent. Son style d'entraînement n'était pas parfait pour moi, mais il m'a fait progresser en tant que joueur et aussi en tant que personne".

L'international anglais a insisté auprès de 'Sky Sports' sur la nouvelle façon de voir le football que Mou lui a inculquée. "C'était une période d'apprentissage extrêmement importante pour moi et j'ai l'impression d'avoir compris le football d'une manière différente", a-t-il précisé.

"Dans l'académie du club, il s'agissait toujours de jouer le mieux possible. Il s'agissait de s'exprimer et d'essayer de marquer autant de buts que possible. Si vous pouviez gagner 6-4, alors vous essayiez de gagner 6-4, mais avec José, nous avons appris que gagner 1-0 est la même chose que gagner 6-4", a-t-il admis.

Après avoir fait ses débuts à Manchester United sous la direction de Louis Van Gaal, Marcus Rashford s'est fait une place sous la direction de José Mourinho, un manager avec lequel il a fait 52 apparitions à chacune des deux saisons complètes que le Portugais a dirigées.