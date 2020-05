Le chef d'oeuvre du Bayern Munich avant la mi-temps

Le Bayern Munich rend le football trop facile. Les joueurs d'Hansi Flick ont réalisé une démonstration face à des joueurs du Fortuna Düsseldorf complètement perdus.

À la 43e minute de jeu, alors que le club bavarois menait déjà 2-0, mais cela n'empêche pas au Bayern Munich de réaliser une action collective délicieuse sur son côté droit.

L'action commence avec une talonnade de Robert Lewandowski pour laisser filer Kimmich vers l'avant. Kimmich fonce vers la surface avant de passer en retrait vers Müller.

De la même manière que Kimmich a laissé le ballon partir vers l'arrière pour Müller, l'attaquant allemand remet en retrait vers Lewandowski sans même regarder.

Le Polonais est bien évidemment là pour conclure et frapper vers le but et inscrire son 28e but de la saison en Bundesliga, et marquer pour la première fois contre Düsseldorf. Une oeuvre d'art.