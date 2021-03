Le Chelsea de Tuchel ne perd toujours pas

Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea lors du 27 janvier dernier, les Blues n'ont toujours pas perdu le moindre match toutes compétitions confondues.

Après d'importantes victoires contre Manchester United et Liverpool lors des dernières journées de championnat, Chelsea s'est imposé contre Everton ce lundi soir, s'offrant ainsi de l'air à la quatrième place du classement.

Dès le début de la rencontre à Stamford Bridge, Chelsea a mis le pied sur le ballon et a fait souffrir les Toffees de Carlo Ancelotti qui se sont montrés peu inspirés en première période.

Après la demi-heure de jeu, l'attaque londonienne poussait la défense d'Everton à l'erreur. Après un centre de Marcos Alonso, Kai Havertz reprenait le ballon dans la surface et Godfrey trompait son gardien en contrant le ballon (31e, 1-0).

Les Toffees ont essayé de réagir en seconde période, mais c'est finalement Jorginho qui doublait la mise après l'heure de jeu sur penalty, après une faute provoquée par Kai Havertz.

Le spécialiste des Blues en matière de penaltys ne s'est pas trompé et a pris Jordan Pickford à contre-pied pour offrir à son équipe le second but de la rencontre (65e, 2-0).

Une victoire précieuse pour Chelsea dans la course à la Ligue des champions. Les Blues prennent quatre points d'avance sur Everton, sixième. En cas de victoire ce soir contre Leeds, West Ham reviendrait à un point des hommes de Tuchel.

#CHEEVE | Le Chelsea de Thomas Tuchel ne perd toujours pas !



