Le City-'Gladbach et le Liverpool-RB Leipzig pourraient se jouer en terrains neutres

Comme on a pu l'observer lors du match aller de huitième de finale de Ligue des champions qui opposait l'Atlético et Chelsea, deux autres matchs pourraient se voir affectés par les restrictions liées au COVID-19.

Comme l'a rapporté 'The Athletic', les matchs affectés seraient City-'Gladbach et Liverpool-RB Leipzig. On pourrait croire que ces matchs seront relocalisés à cause des normes sanitaires anglaises, mais c'est bien l'Allemagne qui obligerait ses joueurs à respecter une quarantaine à leur retour d'Angleterre.

Chelsea-Atlético ne se verrait pas affecté au match retour car l'Espagne n'impose pas de quarantaine à ses résidents, ce qui permettrait aux 'rojiblancos' d'aller jouer en terre londonienne et de revenir sans problème.