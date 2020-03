Le 'Clásico', le rendez-vous parfait pour Braithwaite

Après la blessure à long terme de Ousmane Dembélé, le Barça a décidé de s'attacher les services de l'ancien joueur du Leganés cet hiver. Un transfert qu'a surpris plus d'un, surtout les supporters blaugranas.

Depuis son arrivée au Camp Nou, le Danois n'a pas cessé d'être mis en question par rapport à son potentiel, beaucoup pensent que le joueur n'a pas sa place dans l'équipe catalane.

Lors de son premier match avec ses nouvelles couleurs, Braithwaite a joué 20 minutes, et a distribuer une passe décisive à Leo Messi, et a commencé l'action du 5e but du Barça, inscrit par Arthur.

Lors des séances d'entraînements cette semaine pour la préparation du 'Clásico', Setién a surpris tout le monde en plaçant le joueur en attaque aux côtés de Messi et Griezmann. Il pourrait donc être titulaire face au Real Madrid ce dimanche.

Ce n'est pas encore confirmé si Martin Braithwaite sera titulaire ou débutera sur le banc, ce qui est presque certain c'est qu'il bénéficiera du temps de jeu, et aura ainsi une énorme opportunité pour montrer son potentiel et taire les critiques.