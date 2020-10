Le Clásico manqué de Ronald Koeman

Beaucoup de paroles, et peu d'actions. C'est ce qu'on retiendra du premier Clásico de Ronald Koeman aux commandes du FC Barcelone, qui s'est soldé sur une défaite des Blaugrana au Camp Nou.

Sa composition initiale avait pourtant réjoui certains supporters du FC Barcelone. Antoine Griezmann sur le banc, Pedri titulaire... Koeman a fait le choix d'aligner les joueurs qu'il trouvait le plus en forme pour ce choc de haute exigence.

Le pari a fonctionné d'une certaine manière, puisque l'un des deux mineurs alignés en début de match fut le seul buteur du Barça (Ansu Fati), et que Sergiño Dest fut l'un des meilleurs de la rencontre.

Mais ce sont les changements en seconde période qui ont interpellé. Le but de Sergio Ramos, qui a permis au Real Madrid de reprendre l'avantage, a eu lieu à la 63e minute, et les premiers changements du Barça ont eu lieu à la 82e minute de jeu.

Une manière désespérée de réveiller l'équipe avec trois changements offensifs d'un seul coup (Antoine Griezmann, Francisco Trincao et Ousmane Dembélé). Et peut-être auraient-ils fonctionné, s'il les avait fait entrer en jeu un peu plus tôt.

Ce qu'on retiendra de cette première de Koeman seront ses déclarations et son face-à-face avec l'arbitre concernant les polémiques d'arbitrage. Le Barça a montré une mauvaise image sur sa pelouse, et a encore du pain sur la planche.