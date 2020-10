Le classement des clubs de Ligue 1 les plus populaires au monde

La Ligue 1 attire de plus en plus, non seulement les clubs étrangers qui viennent faire leurs emplettes lorsque l'heure du mercato sonne, mais également les fans, qui s'intéressent de plus en plus à notre championnat.

Cela étant dit, en matière de chiffres quels sont les clubs les plus suivis en Ligue 1 ? Sans grande surprise, le Paris Saint-Germain domine largement le classement, avec une avance de 70 millions d'abonnés sur son dauphin, l'Olympique de Marseille.

En effet, le PSG arrive en tête avec 83,6 millions d'abonnés, Facebook, Twitter, Instagram et Youtube confondus. L'OM, qui pointe à la seconde place avec 11,4 millions d'abonnés est suivi de près par l'AS Monaco et ses 11,1 millions de followers.

Le top 10 :

1. PSG : 83,6 M

2. OM : 11,4 M

3. Monaco : 11,3 M

4. OL : 7,8 M

5. LOSC : 2,2 M

6. ASSE : 2,1 M

7. Bordeaux : 1,6 M

8. Nantes : 1,5 M

9. Nice : 1,5 M

10. Rennes : 1,1 M