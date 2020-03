Le classement des meilleurs buteurs de la Ligue des champions 2019-2020

Avec désormais onze buts cette saison, Robert Lewandowski a repris seul la tête du classement des buteurs de la Ligue des champions et compte une longueur d'avance sur le Norvégien de Dortmund Erling Haaland, éliminé contre le PSG.

Lewandowski a inscrit le but du 3-0 lors de la victoire du Bayern Munich contre Chelsea à Stamford Bridge. Erling Haaland s'arrêtera à la deuxième place avec un total de 10 buts.

Auteur d'un doublé contre les Blues, son coéquipier Serge Gnabry se place sur le podium et se retrouve à hauteur de Harry Kane (Tottenham) et Dries Mertens (Naples), tous avec un total de six buts.

La nouveauté du haut du classement, c'est l'arrivée de Josip Ilicic. Le joueur a marqué les quatre buts de son équipe à Valence et se fait une place avec 5 buts en Champions League.

Classement des buteurs de la Ligue des champions 2019-2020 :