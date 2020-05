La clÃ© du mercato estival du FC Barcelone

Certains joueurs devront quitter le FC Barcelone si le club blaugrana espère faire venir d'autres stars pour renforcer son équipe en vue de la saison prochaine.

Ce mercredi, le défenseur latéral portugais Nelson Semedo a été désigné comme étant la clé des transferts de l'été à Barcelone selon les informations de 'Mundo Deportivo'. Le média catalan rapporte que son départ devrait dépendre des transferts que le Barça veut réaliser.

Le quotidien catalan explique que le joueur devrait être inclu dans l'une des opérations pour faire venir un renfort à Barcelone. Trois équipes seraient intéressées par le joueur et le Barça compte bien en profiter.

La première serait le Paris Saint-Germain, alors que Thomas Meunier est sur le point de quitter le Parc des Princes. Semedo pourrait ainsi être utilisé pour convaincre le PSG de laisser partir Neymar, dans une opération qui semble tout de même très compliquée.

Vient ensuite l'intérêt de l'Inter Milan. Le club italien aimerait le profil du joueur et le Barça pourrait tenter de glisser Semedo dans un transfert pour convaincre l'Inter de laisser partir Lautaro Martinez vers le Camp Nou dès cet été.

Enfin, Pep Guardiola ciblerait lui aussi Semedo à Manchester City. Cela pourrait être un échange pur et dur avec un autre international portugais, Joao Cancelo. Il s'agirait néanmoins de l'option qui plairait le moins à Barcelone pour le moment.

Nelson Semedo ne semble pas emballé par une prolongation de contrat en Catalogne et semble de plus en plus proche de la sortie. Mais le Barça a bien l'intention de faire bon usage de son départ.