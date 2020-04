Le club qui attend avec impatience la signature de Lautaro au Barça

Ce mercredi, nous avons appris que les relations entre le FC Barcelone et l'Inter sont bonnes et fluides pour évoquer les transferts de Lautaro Martinez et Arturo Vidal.

Selon 'Sport', le club italien ne se séparera pas de l'Argentin pour une somme inférieure à sa clause libératoire s'il ne demande pas à être transféré.

Si Lautaro se réunit avec son club pour demander à être vendu, l'Inter pourrait négocier le prix de son transfert. Ce serait le moment pour les deux clubs de parler d'un éventuel échange, ce qui n'est pour le moment pas du tout d'actualité.

Parallèlement, 'Mundo Deportivo' a confirmé que le Racing Club, équipe argentine dans laquelle a été formé Lautaro, suit de très près toutes les informations concernant un possible transfert du joueur de l'Inter. Et pour cause.

Le média catalan explique que le club argentin s'était gardé 10% sur la prochaine vente du joueur. Ainsi, le Racing pourrait donc récupérer entre sept et onze millions d'euros de plus pour Lautaro, en plus des 14 millions qu'avaient dépensé l'Inter pour lui.