"Le club va vraiment mal" admet Lionel Messi

Lionel Messi réalise sa première interview publique depuis le mois d'août, lorsqu'il voulait quitter le FC Barcelone. Pour la chaîne espagnole, 'La Sexta', l'international argentin s'est livré durant 70 minutes le 18 décembre, à son domicile. L'entrevue a été diffusée ce dimanche, voici les meilleures passages.

En début d'interview, Lionel Messi explique qu'il dira tout : "Je suis un homme de parole et je vais parler de tout, avant d'ajouter, Barcelone, c'est ma vie. Je vis ici depuis que j'ai 13 ans. J'ai grandi dans ce club, dans cette ville. J'ai plus vécu à Barcelone que dans mon pays. J'ai tout appris ici, j'ai grandi au club, le club m'a formé comme joueur et comme personne. Je leur dois tout"

Le capitaine du Barça évoque la crise que traverse le club actuellement : "C'est un moment difficile pour le club, pour tout le monde, mais de ce que nous savons, le club va vraiment mal et ce sera difficile de revenir à la situation antérieure. J'ai pleuré pour d'autres raisons mais je préfère ne pas rentrer dans les détails. Mais sur des enjeux sportifs, j'ai beaucoup souffert."

L'argentin s'exprime sur la mort de son compatriote, Diego Maradona : "J'étais ici, à la maison, et j'ai reçu un message de mon papa, j'ai allumé la télé et c'est là que je l'ai appris. Je n'y croyais pas ou du moins, je ne voulais pas y croire."

Lionel Messi parle de certainement sa plus grande humiliation dans le football, le 2-8 face au Bayern Munich en Ligue des champions : "J'ai déjà perdu beaucoup de matches, et il faut l'accepter. Mais c'est un moment très dur vu la façon dont on a perdu, surtout parce qu'on savait que ça allait être une partie compliquée et qu'on sortait d'une année difficile. Nous pouvions perdre mais pas de la manière dont on l'a fait"

Le numéro 10 Blaugrana revient sur l'affaire du burofax envoyé au club pour demander un départ : "C'était une manière de rendre ça formel, de le rendre officiel. Les six derniers mois, j'ai souvent dit au président que je voulais partir, qu'il m'aide à partir, que je voulais m'en aller et lui répondait "non, non, non". Le burofax c'était une manière de rendre cette demande officielle et qu'elle arrive au club". L'attaquant argentin a également précisé : "Je savais que si j'allais devant le juge, j'avais des arguments, et de nombreux avocats me l'avaient confirmé. Mais je ne voulais pas partir du Barça de cette façon."

Messi explique que sa volonté de partir était d'éviter une année de transition et relever un nouveau défi : "Il y avait de nouveaux joueurs, des jeunes, et comme j'ai toujours dit que je voulais continuer de me battre pour gagner des titres, pour regagner la Ligue des champions, pour la Liga, j'ai senti que c'était le moment de changer, de partir, et je voulais bien faire." La Pulga a également dévoilé qu'il avait discuté avec Pep Guardiola : "Avec Pep Guardiola, on a parlé de comment ça allait pour lui et pour moi, mais pas de retrouvailles dans un club. Pour moi, Guardiola est le meilleur. Il m'a beaucoup appris sur la préparation des matches, il me disait comment attaquer pour les gagner."

L'argentin revient sur le cas Neymar au Barça : "Ça va être difficile de faire venir des joueurs parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a beaucoup de joueurs importants (à recruter) pour pouvoir être compétitif partout, et ces joueurs, tu dois les payer." Et a déclaré : "Il n'a pas dit 'je veux rejouer avec Messi' ? Il a dit "je voudrais rejouer avec Messi" ? Non ? Oui, on parle de temps en temps. Nous trois avec Luis, moi avec lui, ou moi avec Luis, tous les jours. Dans nos derniers messages avec Neymar, nous parlions du tirage au sort de la Ligue des champions, qui nous avait mis les un contre les autres, lui non plus ne voulait pas jouer Barcelone."

Alors que Messi voit son contrat expirer en juin 2021 et qu'il peut s'engager où il le souhaite à partir du 1er janvier, il assure qu'il attendra la fin de la saison : "Je vais attendre la fin de la saison. L'important, c'est de penser à l'équipe, de bien terminer l'année, et d'essayer de gagner des titres. Je ne veux pas être distrait par autre chose."

Enfin, l'interview se termine de manière surprenante et Messi évoque son avenir : "Je veux revenir à Barcelone, quand j'arrêterai ma carrière de joueur, je veux rester au club, d'une manière ou d'une autre, en apportant ce que je sais", affirme Messi. "Revenir ?", demande le journaliste. "J'ai toujours dit que je voulais profiter de l'expérience de vie aux États-Unis, jouer dans ce championnat, la MLS mais je ne sais pas si ça arrivera, maintenant ou plus tard, c'est pour ça que je dis revenir".